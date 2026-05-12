Volker Weiß zu Religion und Politik: „Wir erleben ein Christentum der Macht, statt der Nächstenliebe“

In rechten Kreisen kursiert eine Schwundform politischer Theologie. Ein Gespräch mit dem Historiker Volker Weiß über verschwurbelte Tech-Milliardäre, Apokalyptiker und Antichristen.
Volker Weiß erforscht, was in den Köpfen der autoritären Rechten herumspukt. Im Moment ist das die Figur des „Katechon“ – des Aufhalters –, dem er sein neues Buch gewidmet hat. In einer eklektizistischen Mobilmachung geisteswissenschaftlicher und religiöser Thesen ziehen diesseits und jenseits des Atlantiks Glaubenskrieger einer schwarzen Gegenaufklärung in den Kampf gegen die offene Gesellschaft, die Globalisierung und das, was sie den großen Austausch nennen.