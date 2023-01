1 Volker Godel ist am Dienstag plötzlich verstorben. Foto: Werner Kuhnle

Mit großer Leidenschaft hat Volker Godel sich 24 Jahre lang nicht nur für seine Gemeinde Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) engagiert. Jetzt hat sein Herz versagt. Er wurde nur 62 Jahre alt.















Viel hat er von seinem Ruhestand nicht gehabt: Am Dienstag ist der langjährige Bürgermeister von Ingersheim, Volker Godel, im Alter von 62 Jahren plötzlich verstorben.

Volker Godel stand 24 Jahre lang an der Spitze der Gemeinde. Er war ein Vollblutbürgermeister, der sich mit großem Engagement in seine Aufgaben hinein kniete. Doch der Stress forderte seinen Tribut. Deshalb mochte er sich aus gesundheitlichen Gründen für eine vierte Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stellen, obwohl ihm dies erkennbar schwergefallen ist. Seine Ärzte hätten ihm „sehr, sehr ernsthaft geraten, die Reißleine zu ziehen“, sagte er, als er 2019 bekannt gab, nicht zur Wiederwahl des Ingersheimer Rathauschefs anzutreten. Im April 2020 endete für ihn die Amtszeit für die Gemeinde. Eine Gemeinde, an der sein Herz hing und für deren Bürger er möglichst gute Bedingungen schaffen wollte. Nun hat sein Herz versagt.

Für die FDP war Volker Godel seit 2004 im Kreistag vertreten, seit Februar 2012 als Fraktionsvorsitzender. Er engagierte sich in der Kommunalpolitik, weil er auch auf Kreisebene mitgestalten wollte.

Aktiv auch in vielen Ehrenämtern

Darüber hinaus war Volker Godel auch in vielen Vereinen ehrenamtlich tätig. Er war Vorsitzender des Kreisverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft Ludwigsburg, stellvertretender Vorsitzender des Landschaftserhaltungsverbandes im Kreis Ludwigsburg, Kreisbeauftragter und Vorstandsmitglied im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Nordwürttemberg und Mitglied im Förderverein der Evangelischen Heimstiftung. In seiner knappen Freizeit war er leidenschaftlicher Motorradfahrer, liebte aber auch den heimischen Garten, seine Obstbaumwiesen und das Wandern.