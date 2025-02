Trauer um Voletta Wallace: Die Mutter des weltbekannten Rappers Notorious B.I.G ist tot. Sein Erbe und Vermächtnis hielt sie nach seinem Tod 1997 am Leben.

Voletta Wallace (1953-2025), die Mutter des 1997 ermordeten Hip-Hop-Superstars Notorious B.I.G. (1972-1997), ist tot. Das hat die Gerichtsmedizin des Monroe County unter anderem gegenüber dem US-Magazin "People" bestätigt. Sie sei am 21. Februar in einem Hospiz eines natürlichen Todes gestorben ist. Wallace wurde 72 Jahre alt.

Alleinerziehende Mutter

Die geborene Jamaikanerin zog ihren später zu Weltruhm aufgestiegenen Sohn im New Yorker Stadtteil Brooklyn als alleinerziehende Mutter groß, nachdem der Vater die Familie verlassen hatte, als Christopher Wallace, wie Notorious B.I.G. mit bürgerlichem Namen hieß, gerade einmal zwei Jahre alt war. Voletta Wallace arbeitete in dieser Zeit als Vorschullehrerin.

Voletta Wallace hoffte zeit ihres Lebens auf Gerechtigkeit

Nach dem Tod von Notorious B.I.G. im Jahr 1997 hielt sie sein Erbe am Leben und verwaltete seinen Nachlass, der sich "People" zufolge zuletzt auf 160 Millionen US-Dollar belaufen haben soll. So fungierte Wallace etwa als Produzentin des 2009 erschienenen Biopics "Notorious B.I.G." über das Leben ihres berühmten Sohnes. In dem Film wurde sie von Angela Bassett (66) gespielt.

Bis zuletzt hoffte Voletta Wallace auf die Aufklärung des Mordes an Notorious B.I.G. "Solange ich lebe, gibt es Hoffnung", verriet sie 2021 "Entertainment Weekly". "Ich werde niemals aufgeben. Und ich hoffe, wenn ich nicht mehr auf dieser Welt bin, werden meine Freunde und meine Familie den Kampf weiterführen. Es gibt immer Hoffnung."