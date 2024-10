„Voice“-Star Laszlo Maleczky beim Landespresseball in Stuttgart: „Wenn man mit Leidenschaft etwas tut, wird alles viel besser“

1 Laszlo Maleczky (Mitte) mit seinen Impulso-Tenors-Kollegen Klemen Val Mihelčič (links) und Germán Javier Gholami Torres-Pardod. Foto: /Landespresseball

Als Tamino der „Zauberflöte“ feierte er Triumphe an der Volksoper Wien, überwand mit Adoro Genre-Grenzen und erfreute bei „Voice“ ein Millionenpublikum: Laszlo Maleczky, der mit Impulso Tenors beim Presseball singt, spricht über die Magie von Tanz und Musik.











Der 1965 in Schweden geborene Tenor Laszlo Maleczky stammt aus einer österreichisch-ungarischen Opernsängerdynastie. Seine Ausbildung absolvierte er an der Wiener Universität für Musik und Darstellende Kunst. Weit über das normale Opernpublikum hinaus wurde er bekannt mit der Formation Adoro und seiner Zusammenarbeit mit Superstar Robbie Williams. Sein neues Gesangstrio heißt Impulso Tenors, das in der TV-Show „The Voice of Germany“ außergewöhnliche Auftritt hinlegte. Mit dem neuen Musikprojekt tritt der Österreicher am 8. November beim 62. Landespresseball in der Liederhalle auf.