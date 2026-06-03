Voice of Love: Soul-Sänger Peabo Bryson tot

2 Bryson sang auch "A Whole New World" im Disney-Film "Aladdin". (Archivbild) Foto: Joel Ryan/AP/dpa

Duette für die Disney-Filme «Die Schöne und das Biest» sowie «Aladdin» brachten seine samtweiche Stimme bestens zur Geltung - und machten Peabo Bryson bekannt. Jetzt starb er mit 75 Jahren.











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Atlanta - Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson, unter anderem bekannt für sein Duett mit Céline Dion aus dem Disney-Film "Die Schöne und das Biest", ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot. Wie der US-Sender "CNN" und der britische Sender "BBC" aus einer Mitteilung der Familie zitierte, starb er im Alter von 75 Jahren am Dienstagabend - "umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner engsten Vertrauten".