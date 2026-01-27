Voice-of-Germany-Sängerin: „Trump hat viel Hass erzeugt“ – Marbacherin Sally Grayson bangt um Minneapolis

Die US-Sängerin aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat lange in der Stadt gelebt. Die Tode von Alex Pretti und Renée Godd in Minneapolis berühren sie.
Die Tode von Alex Pretti und Renée Good und die jüngsten Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis haben auch die Sängerin und Songwriterin Sally Grayson tief erschüttert. Die Künstlerin aus Marbach lebte selbst zehn Jahre in der Stadt im US-Bundesstaat Minnesota und steht bis heute in engem Kontakt mit vielen Freunden vor Ort. Von ihnen erfährt sie, wie angespannt und beängstigend die Stimmung in der Stadt derzeit ist.