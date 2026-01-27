Voice-of-Germany-Sängerin: „Trump hat viel Hass erzeugt“ – Marbacherin Sally Grayson bangt um Minneapolis

Die US-Sängerin aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat lange in der Stadt gelebt. Die Tode von Alex Pretti und Renée Godd in Minneapolis berühren sie.

Die Tode von Alex Pretti und Renée Good und die jüngsten Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis haben auch die Sängerin und Songwriterin Sally Grayson tief erschüttert. Die Künstlerin aus Marbach lebte selbst zehn Jahre in der Stadt im US-Bundesstaat Minnesota und steht bis heute in engem Kontakt mit vielen Freunden vor Ort. Von ihnen erfährt sie, wie angespannt und beängstigend die Stimmung in der Stadt derzeit ist.

Die Einsätze der schwerbewaffneten Einheiten haben Spuren hinterlassen. „Es ist schrecklich“, berichten Freunde über das Vorgehen der ICE (Immigration and Customs Enforcement). Angst und Unsicherheit prägten den Alltag vieler Menschen, besonders in den migrantisch geprägten Vierteln im Süden von Minneapolis, wo auch Sally Grayson gewohnt hat. „Ich habe diese Nachbarschaft immer geliebt – die Menschen aus Mexiko und Somalia, die Offenheit, das Miteinander“, sagt sie.

Alex Pretti starb in Minneapolis – die genauen Umstände sind noch nicht geklärt. Foto: AFP/Roberto Schmidt

Was die 50-Jährige aus Gesprächen hört, macht sie wütend und traurig zugleich. Ein Freund habe vor einigen Jahren einem politisch verfolgten Mann aus einem lateinamerikanischen Land geholfen. Der Geflüchtete habe später Kinder gehabt und sich integriert, sei dennoch verhaftet worden – Familien wurden auseinandergerissen. „Trump hat enorm viel Hass erzeugt und spaltet die Gesellschaft tief“, sagt Grayson. Die ICE dürfe offenbar machen, was sie wolle.

Freund berichtet: Mann wird in Unterhosen aus der Wohnung gezerrt

Besonders verstörend sind Berichte über willkürliches Vorgehen. Der Freund eines Freundes sei verhaftet worden, weil er hinter einem Polizeifahrzeug hergefahren sei und es gefilmt habe. In einem anderen Fall sei ein Mann, den die Behörden fälschlicherweise für einen Gesuchten hielten, in Unterhosen aus seiner Wohnung gezerrt worden. „Nach dem Tod zweier Menschen und Verhaftungen, die auch Kinder betreffen, ist die Stimmung extrem schlecht“, bestätigt Sally Grayson. „Das hätten du und ich sein können.“

Gleichzeitig hört die Musikerin aber auch von ermutigenden Zeichen der Solidarität. Menschen organisieren sich, bringen Kinder verhafteter Migranten sicher zur Schule und holen sie wieder ab. Es gibt Demonstrationen, bei denen gesungen wird und die bewusst friedlich bleiben. Kreative Happenings entstehen, in denen Zusammenhalt beschworen wird. „Das gibt mir Hoffnung.“

Die gewaltfreie und solidarische Haltung prägt auch ihre Kunst. Sally Grayson verarbeitet politische und gesellschaftliche Themen seit Jahren in ihren Songs – vom Flüchtlingsgeschehen über Black Lives Matter bis hin zum Schicksal der Menschen im Gazastreifen. „Ich bin zwar gut darin, traurige Songs zu schreiben“, sagt sie, „aber wir brauchen die Freude im Widerstand“. Solidarität, Wärme und gegenseitige Unterstützung sollen in ihrer Musik ebenso hörbar werden wie Schmerz und Wut.

Kreative Happenings machen Mut – „Wir brauchen Freude“

Ob das militante Vorgehen gegen Migranten nach den Vorfällen in Minnesota und dem Protest der Demokraten gestoppt wird, vermöge sie nicht zu sagen. Sie habe sich gefragt, warum die hochgerüstete ICE nicht in Staaten wie Texas oder Florida mit mehr Migranten eingesetzt worden sei, sondern in einem „blauen“ US-Staat, der schon immer politisch von den Demokraten geprägt worden sei.

Solche Vermutungen würden aber nicht helfen, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. „Ich möchte mich an den positiven Beispielen orientieren: Wir brauchen gerade im Widerstand einen gutartigen Zusammenhalt“, betont Grayson, die sich über kreative Formen freut. „Alle Menschen sind gleich wertvoll und geliebt – nur das ist die Lösung.“ Ihre Songs versteht sie als kleinen Beitrag gegen Angst und Spaltung und als Einladung, Menschlichkeit nicht aufzugeben, gerade in dunklen Zeiten.

Wer ist Sally Grayson?

Person

Sally Grayson ist eine US-amerikanische Musikerin und bildende Künstlerin, bekannt für ihre kraftvolle Stimme, emotionale Tiefe und transformativen Live-Shows. Sie trat mehrfach in „The Voice of Germany“ auf, wo sie persönlich von Robbie Williams, Miki Beck und Smudo von Die Fantastischen Vier gecoacht wurde.

Projekte

lhre Arbeit in Musik und Kunst konzentriert sich auf Empathie, Verletzlichkeit und menschliche Verbindung. Näheres zu ihrer bevorstehenden Konzertreise, ihrem neuen Song „To be loved“ und ihren Projekten ist auf ihrer Webseite www.sally-grayson.com zu finden.