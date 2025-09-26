„Voice of Germany“ – Public Viewing mit Joy in Freiberg

Die 21-Jährige Joy Krüger aus Freiberg am Neckar lebt für die Musik. Nun singt sie vor einem Millionenpublikum. Bei den „Blind Auditions“ setzt sie auf ihr Herz – und ihre Stimme.

Musik spielt in ihrem Leben schon immer eine große Rolle. Dass sie ihre Leidenschaft nun vor ganz Deutschland präsentieren darf, damit hat Joy Krüger aus Freiberg am Neckar nicht gerechnet. Die 21-Jährige steht in der 15. Staffel von The Voice of Germany auf der Bühne und versucht, die Jury mit ihrem Gesang zu überzeugen.

„Für mich ist ein riesen Traum in Erfüllung gegangen“, sagt die junge Frau und strahlt dabei übers ganze Gesicht. Schon zwei Mal hat sie sich beworben, zwei Mal eine Absage erhalten. „Nach der zweiten Ablehnung hat sich mein Mindset total geändert“, sagt Joy Krüger. „Ich dachte: jetzt erst recht. Von mir aus bewerbe ich mich eben zehnmal, bis es klappt.“ Das war gar nicht nötig, denn auf ihre dritte Bewerbung bekam sie eine positive Rückmeldung und reiste zu den „Blind-Auditions“ nach Berlin.

Bei "Voice of Germany" zählt nur die Stimme

Das Prinzip der Show ist einfach: Die Mitglieder der Jury sitzen mit dem Rücken zur Bühne und hören nur die Stimmen der Kandidaten. Gefällt ihnen, was sie hören, können sie mit dem Buzzer ihren Stuhl umdrehen, und das Talent damit in die nächste Runde schicken. „Ich finde das Format so cool, weil die Coaches die Talente nicht sehen“, sagt Joy Krüger. „Es ist egal, wie groß man ist oder was man anhat, es zählt nur die Stimme.“

Mit dem Song „Listen to your heart“ von Roxette ging die Freibergerin schließlich ins Rennen. „Ich mag die Message, einfach auf sein Herz zu hören.“ Bevor sie auf die Bühne kam, sei für sie klar gewesen, dass sie ins Team von Nico Santos möchte, falls er buzzert. „Sobald ich den ersten Ton gesungen habe, war aber alles weg“, erinnert sie sich. „Was das Herz sagt, ist dann schon das Richtige.“

"Voice of Germany": Public Viewing mit Freunden und Familie geplant

An den Auftritt kann sie sich kaum noch erinnern. „Ich war so voller Adrenalin, dass ich gar nichts mehr weiß.“ Umso mehr freut Joy Krüger sich, die Aufzeichnung im Fernsehen anzuschauen. „Wir machen Public Viewing im Gemeindesaal unserer Kirche.“ So schaut die Familie mit Freunden die Sendung. „Mein Papa hat ein bisschen übertrieben und über 100 Leute eingeladen“, sagt sie lachend.

Die junge Musikerin hat den Traum, irgendwann von der Musik leben zu können. Foto: Tobias Barnovsky

Joy Krüger spielt seit ihrem sechsten Lebensjahr Klavier. „Uns war es wichtig, dass jedes unserer Kinder sowohl ein Instrument erlernt als auch in einen Sportverein geht“, sagt Papa Sascha Krüger. „Wenn daraus eine solche Leidenschaft wird, macht einen das wirklich stolz.“ Die Liebe zum Singen entdeckte sie mit etwa 15 Jahren, nahm auch eine Zeit lang Gesangsunterricht. Im Worship-Team ihrer Gemeinde und bei einem Musical ihrer alten Schule sammelte sie erste Bühnenerfahrung. Vor zwei Jahren erreichte sie beim „Welcome to Europe Song-Contest“ im Europapark den vierten Platz.

Joy singt auch auf Hochzeiten und Feiern

„Mein Traum ist es, Menschen Musik nahezubringen und zu zeigen, was Musik mit einem machen kann“, sagt Joy Krüger. Seit etwa einem Jahr ist sie, neben ihrem Job als Tiermedizinische Fachangestellte, auch als Sängerin auf Hochzeiten und Feiern unterwegs. Ihrem Traum, von der Musik leben zu können, ist sie damit schon ein Stück näher gekommen.

Der Auftritt bei The Voice of Germany war für sie eine unvergessliche Erfahrung. „Ich hab’ viel gelernt“, sagt sie. Allein dafür hat sich der Auftritt für die 21-Jährige schon gelohnt. Auch der Austausch mit anderen Talenten war hilfreich für sie. „Man merkt, dass Musik verbindet. Wenn man die anderen singen hört wird einem klar, dass sich die besten Stimmen Deutschlands dort treffen.“

Ob es Joy Krüger bei den Blind-Auditions in die nächste Runde geschafft hat, wird am Freitag, 26. September um 20.15 Uhr auf Sat1 zu sehen sein.