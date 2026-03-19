Am Samstag ist der nächste Auftritt von Danaya aus Korb bei The Voice Kids zu sehen. Wir durften das Talent zu Hause besuchen – eine exklusive Gesangskostprobe gab es auch.

Die Castingshow „The Voice Kids“ geht in die heiße Phase – und eine Zehnjährige aus dem Rems-Murr-Kreis ist mittendrin. Denn unter den Talenten ist in diesem Jahr Danaya aus Korb im Remstal. Bei der Folge, die am Samstag, 21. März, ausgestrahlt wird, tritt sie in einem sogenannten Battle gegen drei weitere Kandidaten an. Wir haben sie kurz vor der Ausstrahlung besucht und sogar eine ganz exklusive Gesangsdarbietung bekommen.

In der Dachgeschosswohnung von Danayas Familie läuft gerade wieder einmal ihr Auftritt bei den Blind Auditions. „Meine Mama spielt meine Version von Hallelujah auch ständig. Zum Beispiel zum Aufstehen, wenn ich in die Schule gehe“, erzählt die Zehnjährige und grinst. „Wir singen auch nonstop zusammen, die ganze Familie“, erzählt ihre Mutter Ani Stoyanova. Sie ist sichtlich stolz auf ihre Tochter.

Im Ort ist Danaya durch The Voice Kids schon ziemlich bekannt

Beim Battle treten vier Gesangstalente gegeneinander an. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Dass Danaya auf der Voice-Bühne steht, hat sie ihrer ebenfalls gesangsbegeisterten großen Schwester Alisa zu verdanken. „Ich habe sie ganz kurzfristig angemeldet, weil sie schon immer gerne dort teilnehmen wollte“, erzählt die 24-Jährige. „Mit der Nachricht, dass sie dabei ist, habe ich sie überrascht, als sie von der Schule nach Hause gekommen ist.“

Aber nicht nur ihre Familie steht voll hinter ihr. „Ich wurde sogar beim Einkaufen schon angesprochen. Da waren ein paar ältere Mädels von einer anderen Schule, die mir sagten, ich hätte eine voll krasse Stimme. Das hat mich sehr gefreut“, sagt Danaya. Am Tag nach unserem kleinen Interview hat sie einen Auftritt an ihrer Schule, beim Schulkonzert. Sie singt, wie bei ihrem ersten Fernsehauftritt, „Hallelujah“ von Leonard Cohen. „Das hat der Schulleiter sich gewünscht.“

Die Vierklässlerin mit bulgarischen Wurzeln brennt geradezu für die Musik: Sie singt nicht nur für sich selbst, im Schulchor und der Kirchengemeinde, sondern spielt auch Klavier und Gitarre, die Geige bringt sie sich selbst bei. Genau wie das Singen: Professionellen Gesangsunterricht hatte sie vor der Fernsehshow noch nie. Zum Üben reichten ihr bislang vor allem Youtube und Karaoke – kaum zu glauben, wenn man die Stimmgewalt der Gesamtschülerin hört.

The Voice Kids-Kandidatin Danaya schreibt sogar eigene Lieder

Beim Besuch unseres Redakteurs traut sie sich sogar, für unseren Instagram-Account ein ganz besonderes Lied zum Besten zu geben: Sie hat es selbst geschrieben. „Ich fange immer mit der Melodie an, dann kommt der Text dazu“ – und ach ja, die Klavierbegleitung spielt sie natürlich auch selbst. Der Text ist christlich inspiriert, sie singt voller Inbrunst. „Ich habe aber auch Lieder über Freundschaft und so“, sagt Danaya.

Mit ihrer Version von Cohens Welthit bei ihrer Blind Audition hatte die Zehnjährige die Mentoren begeistert. Das Timbre und das Vibrato in ihrer Stimme würden auch zu einer deutlich erfahreneren Sängerin passen. Jeder Coach hatte auf seinen Buzzer gedrückt und wollte die quirlige Korberin in seinem Team haben – schlussendlich hat sie sich für den Latin-Pop-Star Alvaro Soler entschieden.

„Ich habe seine Musik schon gerne gehört, als ich noch klein war, ich bin ein richtiger Fan von ihm“, erzählt sie. „Alvaro ist witzig, er hat immer gute Laune. Mit ihm zusammen machen wir Stimmübungen, und er zeigt uns, dass man vor den Auftritten keine Angst zu haben braucht.“ Der Sänger bringe den Talenten auch bei, den ganzen Umfang ihrer jungen Stimmen zu zeigen. „Er ist einfach der beste Coach“, ist Danaya überzeugt.

Wenn am Samstag ihr nächster Auftritt ausgestrahlt wird, lädt die Familie Freunde und Verwandte ein. „Dann wird es hier richtig voll, es gibt Popcorn und andere tolle Sachen“, erzählt Danaya. Aufgeregt sei sie zwar immer noch, wenn es darum gehe, auf die Bühne zu gehen. „Aber bei den Battles war es nicht ganz so schlimm. Wir waren ja zu viert, und die Bühne war nicht ganz so groß.“

Welches Lied Alvaro Soler für Danaya und Co. ausgesucht hat, ist noch geheim

Die Battle-Teilnehmer mit Moderatorin Melissa Khalaj Foto: Joyn/Claudius Pflug

Bei der nächsten Runde der Castingshow, den sogenannten Battles, treten die jungen Musiker gegeneinander an – sie singen dabei zwar gemeinsam, Ziel ist es aber, mit der eigenen Darbietung die Coaches von sich selbst zu überzeugen. Danaya musste mit (beziehungsweise gegen) Ariana aus Berlin, Valentin aus Speyer und Cataleya aus der Schweiz auf die Bühne gehen.

Danayas Battle-Auftritt wurde schon vor einer Weile aufgezeichnet. Wie er ausgegangen ist, darf sie natürlich noch nicht verraten – und auch nicht, welches Lied Alvaro Soler für sie ausgesucht hatte. „Es war jedenfalls nicht einfach“, sagt sie und grinst etwas verlegen. Auf jeden Fall wird es spannend: Von den vier Talenten auf der Bühne durfte am Ende nur eines eine Runde weiter und damit ins Finale einziehen. Schon jetzt war die Teilnahme für die Gesamtschülerin eine richtig tolle Erfahrung: „Ich habe dort auch einige Freunde gefunden.“

The Voice Kids

Format

Bei der Fernsehshow The Voice Kids treten 7- bis 15-Jährige auf und wetteifern mit ihrem Gesang um den Sieg. Als Mentoren sind in dieser Staffel neben Alvaro Soler das Duo HeRo, Sängerin Leony und Sänger Michael Patrick Kelly dabei.

Termin

Die Folge mit Danayas zweitem Auftritt bei den Battles ist am Samstag, 21. März, ab 20.15 Uhr auf Sat 1 und beim Online-Streamingdienst Joyn zu sehen.