„Vogue“ und „Vanity Fair“: US-Medienmogul Donald E. Newhouse mit 96 Jahren gestorben

1 Donald E. Newhouse (M.), Miteigentümer der US-Mediengruppe Advance Publications ist im Alter von 96 Jahren gestorben (Archivfoto). Foto: IMAGO / Avalon.red/IMAGO / Avalon.red

Zu dem Imperium gehören Hochglanzblätter wie die „Vogue“ und „Vanity Fair“, aber auch andere Medien. Zusammen mit seinem Bruder führte Newhouse das Familienunternehmen - bis zuletzt.











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Donald E. Newhouse, der Miteigentümer der US-Mediengruppe Advance Publications und ihrem Tochterunternehmen Condé Nast („Vogue“, „Vanity Fair“), ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte der Verlag auf seiner Webseite am Dienstag (Ortszeit) in einer kurzen Zeile mit, die auf einen Nachruf einer der Zeitungen des Konzerns führt. Als Todesursache nannte sein Sohn Steven, ein Co-Präsident von Advance Publications, übereinstimmenden Berichten der „New York Times“ und des „Wall Street Journals“ zufolge Lymphdrüsenkrebs.