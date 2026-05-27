„Vogue“ und „Vanity Fair“: US-Medienmogul Donald E. Newhouse mit 96 Jahren gestorben
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Donald E. Newhouse (M.), Miteigentümer der US-Mediengruppe Advance Publications ist im Alter von 96 Jahren gestorben (Archivfoto). Foto: IMAGO / Avalon.red/IMAGO / Avalon.red

Zu dem Imperium gehören Hochglanzblätter wie die „Vogue“ und „Vanity Fair“, aber auch andere Medien. Zusammen mit seinem Bruder führte Newhouse das Familienunternehmen - bis zuletzt.

Donald E. Newhouse, der Miteigentümer der US-Mediengruppe Advance Publications und ihrem Tochterunternehmen Condé Nast („Vogue“, „Vanity Fair“), ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte der Verlag auf seiner Webseite am Dienstag (Ortszeit) in einer kurzen Zeile mit, die auf einen Nachruf einer der Zeitungen des Konzerns führt. Als Todesursache nannte sein Sohn Steven, ein Co-Präsident von Advance Publications, übereinstimmenden Berichten der „New York Times“ und des „Wall Street Journals“ zufolge Lymphdrüsenkrebs.

 

Zusammen mit seinem Bruder Samuel Irving Newhouse Jr., bekannt als „Si“, hatte „Do“, wie er selbst genannt wurde, das weit verzweigte Medienunternehmen geleitet. Ihr Vater hatte den Grundstein dafür 1922 mit der Zeitung „Staten Island Advance“ gelegt. Die Brüder bauten das Zeitungs- und Zeitschriftenportfolio aus und beteiligten sich an Charter Communications, Warner Bros. Discovery und Reddit, wie das „Wall Street Journal“ schrieb. 

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Während Bruder Si mit dem Glanz und Glamour des Zeitschriftenverlags Condé Nast verbunden war, sei Donald im Herzen ein Zeitungsmann gewesen, so das „Wall Street Journal“ weiter. Die Investitionen zahlten sich in Form von Dutzenden von Pulitzer-Preisen und anderen Auszeichnungen aus, wie die „New York Times“ in ihrem Nachruf schreibt.

 