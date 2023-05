5 Am Max-Eyth-See sind zwei Waschbären aktiv. Er stört dort die brütenden Vögel und soll beseitigt werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Seit dem Frühjahr weiß die Stadt, dass es auf der Halbinsel im See zwei Waschbären gibt. Sie bedrohen die brütenden Vögel. Der Stadtjäger ist nun beauftragt worden, die Tiere zu entfernen.









Sie gelten als invasive Art, die Waschbären. Nun haben sie sich auch am Max-Eyth-See breit gemacht, insbesondere auf der Vogelinsel. Dort ist von Naturfotografen ein Waschbär in einer Baumhöhle ausfindig gemacht worden. Die Stadt weiß von der Existenz von zwei Waschbären in dem Bereich bereits seit dem Frühjahr. Mit Hilfe einer Wildtierkamera der unteren Naturschutzbehörde sei ein Waschbärvorkommen eindeutig bestätigt worden. Die Öffentlichkeit wurde nicht informiert. Es gebe laut der städtischen Ämter eine „erhebliche Gefährdung der brütenden Vögel im Vogelschutzgebiet“. An der Stelle sei eine Populationskontrolle dringend erforderlich, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung. Deshalb will die Stadt die Tiere in dem klar abgegrenzten Bereich des Vogelschutzgebietes bejagen. Ein Stadtjäger ist beauftragt, wie Stadtsprecher Oliver Hillinger erklärt. Mit ihm seien bei einem Ortstermin bereits die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Vogelkolonien besprochen worden.