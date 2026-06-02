Feuerwehreinsätze enden selten mit Applaus und noch seltener mit einem Pokal. Doch genau das erlebten Feuerwehrleute nach einer Tierrettung in Ludwigsburg.
Zahlreiche Augen richten sich gespannt auf den Jungvogel, der sich in den Maschen eines Trampolins verfangen hat. Die Feuerwehrmänner Marco Hänig (39), Dominik Durak (29) und Christoph Schopf (43) wurden am Freitagabend in die Alt-Württemberg-Allee in Ludwigsburg gerufen. Kinder entdeckten den gefangenen Vogel beim Spielen und meldeten ihn direkt einem Erwachsenen. Anschließend beobachteten sie gemeinsam mit weiteren Anwohnern die Rettungsaktion.