Vogelkunde für Raucher: Eltern verbauen Plastikfolie – Lebensgefahr für ihre Kinder

1 Glückliche Vogelkinder ohne Plastikfolie. Foto: fotoparus - stock.adobe.com/Vasily Vishnevsky

Eine Müllsammlerin findet ein Vogelnest, gebaut auch mit Zigarettenfolienverpackung. Das dichtet das Nest ab, macht es aber zur tödlichen Falle für die Brut. Und der Raucher, der zufällig vorbeikommt, findet alles nur cool. Ein belauschter Dialog des Wahnsinns.











Coolness kann ein arger Ballast und ein echtes Hindernis auf dem Weg zu neuem Wissen sein. Das ist keine steile These, sondern eine durch Empirie und aufmerksames Zuhören erworbene Erkenntnis. Danach hört sich das jedenfalls an, was wir diesmal belauscht haben. Ereignet hat sich das Geschehen in einer Stadt in der Region. Und sehr wahrscheinlich ist es nur eines von vielen Gesprächen, das die Frau zu bestehen hat. Denn sie sammelt Müll in ihrer Stadt – und das schon ziemlich lange. Auch weil sie es ohne rumliegende Zigarettenkippen schöner und gesünder für die Umwelt findet. Mit einer Greifzange, einem Wägelchen und einem riesigen Müllsack ist sie unterwegs.