Vogelgrippe: Vogelgrippe grassiert – 400.000 Tiere in Deutschland gekeult

Hunderttausende Geflügel vorsorglich getötet, massenhaftes Kranich-Sterben – die Vogelgrippe setzte Experten zufolge dieses Jahr früher ein als sonst. Und sie ist noch nicht zu Ende.
Greifswald - Nach Einschleppung der Vogelgrippe haben dem Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) zufolge bislang etwa 30 kommerzielle Geflügelhalter in Deutschland ihre Tiere töten müssen. Um die weitere Ausbreitung der Tierseuche möglichst einzudämmen, seien ersten Erhebungen zufolge rund 400.000 Hühner, Enten, Gänse und Puten gekeult und anschließend entsorgt worden.