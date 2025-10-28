Vogelgrippe in Baden-Württemberg: Keine Stallpflicht – Warum Hühner im Südwesten noch ins Freie dürfen

Massenweise werden Hühner wegen der Vogelgrippe getötet. Deshalb fordern Geflügelhalter einen strengeren Schutz. In Baden-Württemberg ist eine Stallpflicht aber kein Thema.
Geflügelhalter fordern zwar eine bundesweite Stallpflicht, um die weitere Ausbreitung der Vogelgrippe einzudämmen. Allerdings ist eine solche landesweite Anordnung in Baden-Württemberg kein Thema – und wird es bis auf weiteres auch nicht werden, wie das Landwirtschaftsministerium betont. „Mit einer Stallpflicht ist hier nicht zu rechnen“, sagte ein Sprecher auf Anfrage.