1 Das Mülleramazonen-Männchen Rico (links) ist wieder zurück im Tierpark. Von seiner Partnerin Amy, eine Gelbstirnamazone, fehlt weiterhin jede Spur. Foto: Tierpark Nymphaea

Das Amazonen-Männchen Rico ist wieder da. Von seiner Partnerin Amy fehlt hingegen jede Spur. Die beiden Papageien waren aus dem Esslinger Tierpark Nymphaea gestohlen worden. Die Pfleger vermuten, dass der Täter Rico freigelassen hat, weil ihm dieser zu laut war.

Esslingen - Rico, einer der beiden aus dem Esslinger Tierpark Nymphaea gestohlenen Papageien ist wieder da. Mitarbeiter des Kleinzoos konnten das Mülleramazonen-Männchen am Dienstagmittag im Esslinger Stadtteil Mettingen einfangen und wieder zurück in den Tierpark bringen. Von seiner Partnerin, der Gelbstirnamazone Amy, fehlt hingegen nach wie vor jede Spur.

Nach dem Hinweis eines Passanten, der am Dienstagvormittag die Tierrettung alarmierte und seine Entdeckung in dem sozialen Netzwerk Facebook postete, eilten Mitarbeiter der Nymphaea nach Mettingen, um abzuklären, ob es sich bei dem Vogel tatsächlich um Rico handelt. Denn in Bad-Cannstatt und Umgebung sind einige Papageien einer wilden Amazonen-Kolonie unterwegs. Die Pfleger stellten jedoch schnell fest, dass es sich um den in der Nacht zum Montag, 25. Februar, aus einer Voliere entwendeten Vogel handelt. Sie vermuten, dass das Tier, das „relativ laut“ sei, von dem möglicherweise genervten Dieb freigelassen wurde: Mülleramazonen gelten als kleine Schreihälse. Möglicherweise ist Rico dem Täter aber auch entwischt.

Als unwahrscheinlich gilt bei den Fachleuten allerdings, dass der an längere Flugstrecken nicht gewöhnte Vogel aus einer größeren Entfernung an seinen jetzigen Fundort geflogen ist. Vielmehr sei mangels entsprechender Kondition davon auszugehen, dass das Tier in der Nähe von Mettingen vom Dieb ausgesetzt wurde oder die Flucht gelang.

Rico trauert um Amy

Dem Tier gehe es nicht besonders gut. Der Papagei sei aufgrund des Stresses in den vergangenen beiden Tagen „durch den Wind und muss sich erst einmal erholen“. Zudem trauere er um seine Partnerin Amy. Die für die Voliere zuständigen Nymphaea-Mitarbeiter hoffen nun, dass sich die Papageien untereinander auch nach der Rückkehr Ricos wieder verstehen. Denn durch den Diebstahl sei die Gruppenstruktur der aus sechs Tieren bestehenden Vogel-Gemeinschaft zunächst zerstört worden.

