Voerde im Ruhrgebiet: Leiche im Rhein entdeckt – Polizei bittet um Hilfe

1 Die Polizei bittet bei der Identifizierung einer Wasserleiche um Hilfe (Archivbild). Foto: IMAGO/Wolfilser/IMAGO

Wer war der junge Mann mit der Narbe und dem grünen Hoodie? Die Polizei sucht nach Hinweisen – und setzt bei der Identifizierung einer Wasserleiche auf die Bevölkerung.











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Sieben Monate nach der Bergung einer Wasserleiche aus dem Rhein bei Voerde am Niederrhein bemüht sich die Polizei noch immer um die Identifizierung des vermutlich 18 bis 30 Jahre alten Mannes. Die Leiche war am 9. September vergangenen Jahres an der sogenannten Nato-Rampe in Voerde von einem Schiffsführer entdeckt worden, wie die Polizei in Wesel mitteilte. Der Mann sei etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen.