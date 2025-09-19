Völlig ungeeignet für die Rolle: Darum war Reese Witherspoon nicht im Thriller Gone Girl

Reese Witherspoon hat verraten, dass sie ursprünglich für die Hauptrolle in "Gone Girl" eingeplant war. Doch Regisseur David Fincher machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Dieser ersetzte sie kurzerhand mit Rosamund Pike.
Reese Witherspoon (49) hat in einem Podcast verraten, dass sie für die Hauptrolle in dem Thriller "Gone Girl" (2004) vorgesehen war. Doch laut Branchenblatt "Variety" hat Regisseur David Fincher (63), der später an Bord kam, ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er lehnte es ab, die Schauspielerin für die Hauptrolle zu besetzen.