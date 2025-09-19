Völlig ungeeignet für die Rolle: Darum war Reese Witherspoon nicht im Thriller Gone Girl

Reese Witherspoon hat verraten, dass sie ursprünglich für die Hauptrolle in "Gone Girl" eingeplant war. Doch Regisseur David Fincher machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Dieser ersetzte sie kurzerhand mit Rosamund Pike.

Reese Witherspoon (49) hat in einem Podcast verraten, dass sie für die Hauptrolle in dem Thriller "Gone Girl" (2004) vorgesehen war. Doch laut Branchenblatt "Variety" hat Regisseur David Fincher (63), der später an Bord kam, ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er lehnte es ab, die Schauspielerin für die Hauptrolle zu besetzen.

"David hat mich zur Seite genommen und gesagt, ich sei für diese Rolle völlig ungeeignet, und ich werde dich nicht dafür casten", erzählt Witherspoon in einer Episode des Podcasts "Las Culturistas". "Ich habe all diese Gespräche mit der Autorin Gillian Flynn (54) geführt, und sie wollte, dass ich Amy Dunne spiele. Doch Fincher meinte, ich sei die falsche Person für die Rolle", fügte Witherspoon hinzu.

Ersetzt durch Rosamund Pike

Fincher hatte sich dazu entschieden, Rosamund Pike (46) für die Rolle der Amy Dunne zu besetzen. Damit feierte die Britin ihren großen Durchbruch und wurde für ihre schauspielerische Leistung für einen Oscar nominiert. Des Weiteren war der Film ein Kinohit. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 369 Millionen Dollar ist er zudem der erfolgreichste Film in Finchers Karriere.

Für Witherspoon war das ein herber Rückschlag. Darüber hinaus entwickelte sie den Film mit ihrer eigenen Produktionsfirma. Die Schauspielerin hat verraten, dass dieser Moment für sie eine "Art Ego-Check" gewesen sein. Rückblickend stimmt sie Fincher zu. "Er hatte vollkommen Recht. Fincher hat es einfach perfekt gemacht. Und Rosamund Pike ist so teuflisch in der Rolle", so Witherspoon.

Zweite Oscar-Nominierung für die Schauspielerin

Witherspoon nahm stattdessen die Hauptrolle in "Der große Trip - Wild" an und erhielt ihre zweite Oscar-Nominierung. Die Schauspielerin ist aktuell in der vierten Staffel von "The Morning Show" zu sehen, die am 17. September 2025 Premiere gefeiert hat.