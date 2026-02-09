Völlig unerwartete Tragödie: Lisa Straubes Sohn mit vier Monaten gestorben

Der Reality-Star Lisa Straube (25) muss einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften. Wie die 25-Jährige in mehreren Beiträgen auf Instagram mitgeteilt hat, ist ihr zweites Kind im Alter von nur vier Monaten völlig überraschend verstorben. Ihr Sohn Xavi, den sie gemeinsam mit Furkan "Akka" Akkaya hat, sei "heute morgen unerwartet und plötzlich von uns gegangen", heißt es in einem schwarzen Textfeld, das Straube in einer Story gepostet hat.

Sowohl sie als auch der Vater des Kindes befinden sich "im kompletten Schockzustand" und bitten Fans als auch Bekannte darum, ihre Familie vorerst in Ruhe zu lassen. Zum gegebenen Zeitpunkt würden sie sich dann mit weiteren Informationen zu Wort melden.

Straube hatte neben diesem Text unter anderem ein kurzes Video in Schwarzweiß gepostet, in dem ihr Partner den gemeinsamen seinen Sohn noch auf dem Arm hält und ihm liebevoll Küsse gibt. Zu einem weiteren Bild ihres Kindes brachte sie ihre Hilflosigkeit zum Ausdruck: "Wie soll ich das überleben, wie schafft man das?", fragt sie sich angesichts ihres "schlimmsten Albtraums", der gerade Realität geworden sei. In ihrem bislang letzten Post zu der Tragödie verriet Straube, dass am Vortag "noch alles gut" gewesen sei.

Geburt von Kind Nummer zwei bereitete ihr Sorgen

Lisa Straube und Furkan Akkaya waren im Oktober 2024 erstmals Eltern eines Sohnes namens Emilio geworden. Mitte 2025 erzählte sie dann stolz, wenn auch etwas überrascht, erneut ein Kind zu erwarten.

Doch als sie öffentlich von ihrer zweiten Schwangerschaft erzählt hatte, sagte sie bereits, was für einen großen Respekt sie vor der Geburt habe. Denn ihre erste war mit vielen Komplikationen und Schmerzen verbunden. Laut "Bild" hatte sich die Nabelschnur doppelt um den Hals und die Schulter des Babys gelegt, was einen Dammschnitt nötig machte. "Wenn ich ehrlich bin, ich habe Riesenangst vor der Geburt", zitierte das Blatt die 25-Jährige damals.