Völlig überraschender Olympiasieg: Yemisi Ogunleye schlägt zu – nicht nur im Kugelstoßring

1 So sieht eine Olympiasiegerin aus: Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye. Foto: dpa/Michael Kappeler

Die Kugelstoßerin aus Mannheim gewinnt bei den Olympischen Spielen im letzten Versuch sensationell Gold – auch für ihren grandiosen Durchhaltewillen.











Es gibt eine Tradition im Stade de France: Alle Leichtathletinnen und Leichtathleten, die ihren Wettkampf mit dem Olympiasieg beendet haben, läuten danach eine riesige Glocke. „Ding-dong! Ding-dong!“ Damit jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat. Bis am Freitagabend durften die deutschen Starter nur zuhören, sie waren noch ohne Goldmedaille. Dann aber schlug die Stunde von Yemisi Ogunleye (25). Die 25-jährige Kugelstoßerin aus Mannheim wurde sensationell Olympiasiegerin – und machte danach auch an der Glocke alles richtig. „Ding-dong! Ding-dong!“