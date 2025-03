Völlig daneben: Ralf Schumacher äußert sich zu Vettels Statement über sein Outing

1 Ralf Schumacher hat sich auf Instagram zu einem Interview von Sebastian Vettel geäußert. Foto: imago images/Oliver Langel

"Finde die Formulierung engstirnig": Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher hat auf Social Media die Aussagen seines Formel-1-Kollegen Sebastian Vettel über sein Outing kommentiert.











Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (49) hat sich auf Instagram zu einem Interview von Sebastian Vettel (37) geäußert, in dem dieser über die vermeintliche Schwierigkeit, sich in der Formel-1-Welt als homosexuell zu outen, gesprochen hatte. In seinem Post stellte Schumacher klar, dass sein eigenes Outing "kein Problem" gewesen sei: "Ich wurde von der gesamten F1 unterstützt", schreibt er.