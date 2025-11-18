Völklingen: Schüsse aus Dienstwaffe töteten Polizisten - Anklage erhoben

Ein Polizist stirbt durch Schüsse aus einer Dienstwaffe. Das sorgte im August für deutschlandweites Entsetzen. Gegen den mutmaßlichen Täter ist jetzt Anklage erhoben worden.
– Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Völklingen im August hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Anklage gegen den 18 Jahre alten Tatverdächtigen erhoben. Ihm werden unter anderem Mord und versuchter Mord vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mitteilte. Sie gehe davon aus, dass die Mordmerkmale Verdeckungsabsicht, Mordlust und grausame Begehungsweise vorliegen.