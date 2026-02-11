Völklingen im Saarland: Tödliche Schüsse auf Polizisten - Mordprozess begonnen

Der gewaltsame Tod eines Polizisten im Saarland erschütterte bundesweit. Nun muss sich ein 19-Jähriger wegen Mordes, versuchten Mordes und schweren Raubes vor Gericht verantworten.
Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen: Sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Völklingen im Saarland hat der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Zum Auftakt im Landgericht Saarbrücken waren alle Besucherplätze belegt, die Witwe des getöteten Polizisten war als Nebenklägerin anwesend. Der heute 19 Jahre alte Angeklagte mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit soll im August 2025 einen 34 Jahre alten Polizeioberkommissar getötet haben. Ihm werden Mord, versuchter Mord und besonders schwerer Raub vorgeworfen.