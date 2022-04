rh/tip 08.04.2022 - 10:35 Uhr , aktualisiert am 08.04.2022 - 12:21 Uhr

9 Experten der Firma Schmidbauer haben gemeinsam mit der Feuerwehr das Schild gesichert. Foto: Heidepriem

Da für Freitag weitere Sturmböen vorhergesagt sind, musste am Vöhringer Autohof schnell gehandelt werden. Dort hatte sich am Donnerstagabend das McDonald's-Schild aus der Verankerung gelöst und drohte herunterzufallen.















Vöhringen - Gegen 8 Uhr am Freitagmorgen konnten der vorübergehend gesperrte Autohof an der A 81 bei Vöhringen und das dortige Schnellrestaurant McDonald's wieder geöffnet werden.Dort war am Donnerstagabend infolge des Sturms das große McDonald's-Schild instabil geworden Sechs der insgesamt zehn Tesla-Ladesäulen blieben jedoch gesperrt. Die Landesstraße 409 zwischen der Autobahn und der Kreuzung zur Bergfelder Straße ist wieder befahrbar.

Weitere Böen am Freitagabend

Wegen der aktuellen Witterungsverhältnisse konnte das Schild am Abend vorerst nicht heruntergenommen werden. Am frühen Freitagmorgen gelang es mithilfe eines Krans, einen Teil des Schildes zu entfernen.

Für Freitagabend wurden weitere Böen vorhergesagt. Um Probleme zu vermeiden, wurde deshalb ein großes Bau-Netz über das gelbe "M" gespannt. Dazu musste ein zweiter Kran der Firma Schmidbauer zur Verstärkung anrücken. Die Feuerwehr half beim Befestigen des Netzes durch Seilverlängerungen am Boden.

Entscheidung steht aus

Ob das Schild letztendlich komplett abgebaut werden muss, ist noch nicht geklärt. Die Baurechtsbehörde des Landkreises nimmt sich dem Fall an.