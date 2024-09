VMAs 2024: Katy Perry knutscht Orlando Bloom auf der Bühne

Katy Perry und Orlando Bloom haben das Publikum der VMAs an einem leidenschaftlichen Kuss teilhaben lassen. Ihr Verlobter überreichte ihr den "Video Vanguard Award". In seiner Rede schwärmte er von der "Liebe und Freude" der Sängerin.

Katy Perry und Orlando Bloom haben einen innigen Kuss auf der Bühne der MTV Video Music Awards 2024 mit dem Publikum geteilt. Wie ein Clip zeigte, zog die Sängerin ihren Verlobten für einen längeren Kuss in eine Umarmung. Bloom überreichte ihr am Mittwoch (11. September) den Ehrenpreis "Video Vanguard Award".

Katy Perry hat "Generationen von Menschen aus aller Welt inspiriert"

In seiner Lobrede kam er aus dem Schwärmen nicht heraus. "Ihr habt euch in sie als Katy Perry verliebt. Ich habe mich in sie als Katheryn Hudson verliebt", nannte der Schauspieler seine Partnerin bei ihrem bürgerlichen Namen. Als Musikerin stecke Perry "Liebe, Licht und ihren einzigartigen Sinn für Humor" in all ihre Songs und Musikvideos. "Dieselbe Liebe und Freude" zeige sie als Mutter und Verlobte, aber auch gegenüber ihren Fans.

"In Momenten, in denen wir sie am meisten brauchten, haben ihre Musik und die bemerkenswerte Welt, die sie erschafft, ein Gefühl der Freude und des Lachens vermittelt und Generationen von Menschen aus aller Welt inspiriert", lobte Bloom sie weiter. "Herzlichen Glückwunsch zu dieser Ehre, Baby. Ich bin so stolz auf dich", richtete er sich am Ende an Perry.

Perry sendet Dank an Bloom und ihre Tochter

Diese sprach ihm in ihrer anschließenden Rede einen besonderen Dank aus. "Danke an Orlando, der mich auf dem Boden der Tatsachen hält, feiert und den Abwasch macht", sagte sie mit einem Schmunzeln. "Und schließlich danke ich Daisy, den einzigen Blumen, die ich je brauchen werde", erwähnte Perry ihre gemeinsame, vierjährige Tochter. Ihre Eltern und Familie bezeichnete die Sängerin als ihre "tiefsten Wurzeln." Aus Konflikten mit ihnen habe sie gelernt, "dass diese Meinungsverschiedenheiten immer noch voller Liebe sein können".

Zum Abschluss appellierte Perry an die Zuschauer, sich eine Auszeit von Social Media zu nehmen und auf ihre mentale Gesundheit zu achten. "Einer der wichtigsten Gründe, warum ich jetzt hier stehe, ist, dass ich gelernt habe, all den Lärm auszublenden, gegen den jeder einzelne Künstler in dieser Branche ständig ankämpfen muss, besonders Frauen", erklärte sie.

Schon in ihrer Single "Woman's World" präsentierte sich Perry als Feministin. Ein erfolgreiches Comeback feierte sie mit dem Song jedoch nicht: In den US-Charts erreichte er den 63. Platz, in Großbritannien landete er auf Platz 47. Ihr siebtes Studioalbum "143" erscheint am 20. September 2024.