Vivien Wulf ist Mutter geworden: Schauspielerin teilt erstes Babyfoto

"Sturm der Liebe"-Star Vivien Wulf bestätigt auf Instagram die frohe Botschaft, dass sie Mutter geworden ist. Promis wie Lilly Becker und Sabine Lisicki gratulieren dem Paar herzlich.
Vivien Wulf (32) ist Mutter geworden, das hat die Schauspielerin nun auf Instagram bestätigt. Zu einem Bild, auf dem jeweils eine Hand von ihr, dem Vater des Babys, David Degen (43), und des Neugeborenen zu sehen ist, schreibt sie zu einem Herz-Emoji: "Du bist das schönste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können." In einer Story postete Wulf ein weiteres Bild mit einer grauen Decke und den Worten: "Du bist meine Sonne, mein Mond und all meine Sterne". Weitere Informationen zum Nachwuchs verriet die 32-Jährige nicht.