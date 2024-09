Kultmusiker Manu Chao veröffentlicht noch diese Woche neue Musik. Sein Album "Viva Tu" erscheint am Freitag. Und eine Tour könnte auch geplant sein.

Mit "Clandestino" gelang Manu Chao (63) im Jahr 1998 ein weltweit erfolgreiches Album - inklusive der Ohrwurm-Single "Bongo Bongo". Nun kündigte der französische Sänger und Gitarrist baskisch-galicischer Abstammung ein neues Album an. "Viva Tu" erscheint am 20. September und damit 17 Jahre nach seiner letzten Studioplatte.

Zusammenarbeit mit US-Star Willie Nelson

Wie der Ankündigung auf seine Homepage zu entnehmen ist, enthält das neue Album 13 Tracks, die in unterschiedlichen Sprachen gesungen sind: Französisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch.

Unter anderem ist auch eine Kollaboration mit dem US-Country-Musiker Willie Nelson (91) - "Heaven's Bad Day" - auf der Platte zu finden und ein gemeinsames Stück mit der Musikerin Laeti - "Tu Te Vas".

José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, wie der in Paris geborene Künstler eigentlich heißt, sprach auf seiner Seite und via Social Media außerdem einen Einladung zu einem kostenlosen Pre-Listening des kompletten Albums für vergangenen Freitag aus." Bei seinen 863.000 Instagram-Followerinnen und -Follower kam das und die neue Platte mit fast 19.000 Likes gut an.

Hat Manu Chao eine Welt-Tournee geplant?

Konzerte stehen offenbar ebenfalls auf dem Programm, doch das wohl erstmal in Übersee, von Mexiko bis Kalifornien. Anschließend kommt er zurück nach Europa und beehrt große Metropolen, darunter Berlin, Paris, London, Barcelona und Madrid.

Zumindest sind all diese und mehr Städte auf seiner Homepage und Instagram genannt. Konkrete Termine sucht man auf den Seiten allerdings vergebens.

Bereits im Juni veröffentlichte Manu Chao eine erste Single. "São Paulo Motoboy" ist den Motorrad-Kurieren im brasilianischen São Paulo gewidmet, über die er auch eine Dokumentation gemacht hat.