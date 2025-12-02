„Viva Frida Kahlo“ in Stuttgart: Wie traumhaft ist die Ausstellungsshow zu Frida Kahlo in der Schleyerhalle?

Die Schleyerhalle verwandelt sich in die Farbenwunderwelt der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. Was taugt die Ausstellungsshow „Viva Frida Kahlo“? Wir waren schon dort.
Willkommen im Sog der Bilder und der großen Klanggefühle. Willkommen bei „Viva Frida Kahlo“ in der Schleyerhalle Stuttgart. Einer neuen Show im Reigen der sogenannten immersiven Ausstellungsprojekte. Ereignissen also, die das Eintauchen in eine inszenierte Umgebung oder Erfahrung ermöglichen – gänzlich ohne Originale. Von diesem Mittwoch, 3. Dezember, an, ist „Viva Frida Kahlo“ geöffnet. Und die Erwartungen sind hoch, verbinden sich doch mit dem Namen Frida Kahlo und dem Leben der mexikanischen Malerin immer großartiger ausgeschmückte Mythen.