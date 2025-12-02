„Viva Frida Kahlo“ in Stuttgart: Wie traumhaft ist die Ausstellungsshow zu Frida Kahlo in der Schleyerhalle?

Willkommen im Sog der Bilder und der großen Klanggefühle. Willkommen bei „Viva Frida Kahlo“ in der Schleyerhalle Stuttgart. Einer neuen Show im Reigen der sogenannten immersiven Ausstellungsprojekte. Ereignissen also, die das Eintauchen in eine inszenierte Umgebung oder Erfahrung ermöglichen – gänzlich ohne Originale. Von diesem Mittwoch, 3. Dezember, an, ist „Viva Frida Kahlo“ geöffnet. Und die Erwartungen sind hoch, verbinden sich doch mit dem Namen Frida Kahlo und dem Leben der mexikanischen Malerin immer großartiger ausgeschmückte Mythen.

Unter anderem in Köln und Berlin bereits zu sehen, zieht „Viva Frida Kahlo“ nun auch in Stuttgart alle Erlebnis-Register. Die Schleyerhalle ist in eine multimediale Frida-Kahlo-Showbühne verwandelt. Mit dem Höhepunkt einer 360-Grad-Projektion, die Frida Kahlos Lebensgeschichte anhand ihrer projizierten farbenfrohen Selbstportraits erzählt – untermalt von einem bewusst treibenden Sound.

„Viva Frida Kahlo“ mit 360 Grad-Projektion in der Schleyerhalle Stuttgart

In rasch wechselnden und in sich vielfach zerlegten Motiven aus Frida Kahlos Bildwelt geht es hinein in das berühmte „blaue Haus“, die Casa Azul in Coyoacán. Dort beginnt die junge Frida Kahlo, nach einem schweren Unfall an ihr Bett gefesselt, zu malen. Eine mitunter dramatische Ich-Erzählerin-Stimme führt durch das Leben – und immer wieder hinein in Farbexplosionen. Eigentlich kleinformatig, werden Frida Kahlos Bilder zu bis zu zehn Meter langen und 5,5 Meter hohen Flashs, wandern zudem über den Boden der Halle. Keine Frage, von diesem Szenario darf man sich treiben lassen – und staunt nebenbei über die enorme Lebenskraft dieser Frau. Frida Kahlo – die doch jederzeit auf Hilfe angewiesen ist – betont grundsätzlich wie gerade im Leben mit dem Maler Diego Rivera ihre absolute Eigenständigkeit.

„Viva Frida Kahlo“ ermöglicht in der Schleyerhalle Selfies mit Traumbildern

Frida Kahlo im Alter von 25 Jahren Foto: imago/CPA Media

Typische Stationen immersiver Shows fehlen auch bei „Viva Frida Kahlo“ nicht. Abtauchen mit VR-Brillen? Selfies mit Frida Kahlo? Einfach mal auf Knautschmöbeln entspannen? „Viva Frida Kahlo“ bietet das alles in perfekter Illusion. 24 Euro sind dafür fällig, die Tickets sind vor Ort einzig über Kartenzahlung erhältlich – und wer erstens sparen will und zweitens keine Lust auf Anstehen hat, kauft sein Ticket am besten vorab online.