Vito Schnabel: Heiratet der Multimillionär bald sein deutsches Model?

Vito Schnabel und die 26 Jahre jüngere Helena Althof sind seit eineinhalb Jahren zusammen.

Multimillionär Vito Schnabel war einst mit Heidi Klum liiert. Seit eineinhalb Jahren ist er mit dem deutschen Model Helena Althof zusammen - jetzt sollen die beiden wohl bald vor den Traualtar treten.











Vito Schnabel (47) will sich angeblich schon bald trauen. Nach der Beziehung mit Heidi Klum (51), die von 2014 bis 2017 dauerte, fand der Multimillionär in einem anderen, deutlich jüngeren Model das große Glück: Seit eineinhalb Jahren ist er mit der deutschen Helena Althof (21) liiert. Jetzt sollen die beiden Nägel mit Köpfen machen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, heiraten die beiden am kommenden Dienstag (9. Juli) standesamtlich in New York.