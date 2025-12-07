Vitamin D ist wichtig für den Körper. Im Gegensatz zum veganen Vitamin D2, wird meist eine andere Form empfohlen. Was steckt hinter den Varianten und wo liegt die richtige Dosis?
Vitamin D spielt eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit und soll laut Studien mutmaßlich sogar ein Stück weit vor schweren Krankheiten wie Krebs schützen. Auch Hinweise auf hilfreiche Wirkungen bei Atemwegserkrankungen gibt es. Dabei handelt es sich um einen Sammelbegriff für verschiedene Substanzen, die wissenschaftlich als Calciferole bezeichnet werden.