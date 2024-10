Visionäres Sci-Fi-Werk: Kultfilm Terminator wird 40 Jahre alt

1 "I'll be back!": Durch "Terminator" wurde Arnold Schwarzenegger 1984 zum Weltstar. Foto: imago images/EntertainmentPictures

Vor genau 40 Jahren sorgte Arnold Schwarzenegger als Killermaschine aus der Zukunft erstmals für Furore. "Terminator" von Filmemacher James Cameron feiert ein rundes Jubiläum.











Am 26. Oktober 1984 startete der ikonische Sci-Fi-Actionfilm "Terminator" (Originaltitel: "The Terminator") in den US-Kinos. Der Überraschungserfolg, der bei einem schmalen Budget von 6,4 Millionen US-Dollar die für damalige Zeiten fantastische Summe von knapp 80 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielte, machte aus der "Steirischen Eiche" Arnold Schwarzenegger (77) einen großen Star, der im Anschluss das US-Actionkino der 1980er Jahre dominieren sollte. Auch die Karriere von "Avatar"-Regisseur James Cameron (70) begann mit "Terminator" - daneben erzählt der Film eine Geschichte über den Aufstieg und die Gefahr von Künstlicher Intelligenz, die 2024 dringlicher denn je erscheint.