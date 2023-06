5 Unten Autos, oben Wohnungen: So sieht ein erster Entwurf des Autobahndeckels in Freiberg am Neckar aus. Foto: /str.ucture

Das Projekt wäre spektakulär und einzigartig in der Region. Die Stadt Freiberg am Neckar möchte die A 81 mit einem Deckel versehen. Eine Machbarkeitsstudie zeigt nun: Die Idee ist theoretisch umsetzbar. Allerdings ist dafür auch viel Geld nötig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Freiberg am Neckar - Nimmt man es genau, ist die Stadt Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) eigentlich keine richtige Stadt, sondern ein Zusammenschluss von drei Dörfern. In den 70er-Jahren gingen Heutingsheim, Geisingen und Beihingen zusammen. Richtig zusammengewachsen sind sie aber bis heute nicht, denn die Autobahn 81 trennt Geisingen von den anderen beiden Stadtteilen. Keine 200 Meter vom Marktplatz entfernt donnern täglich etwa 125 000 Autos und Lastwagen vorbei. So sehr wie die 16 000 Einwohner-Stadt leidet sonst kaum eine andere Kommune in der Region unter Verkehrslärm. Den Wunsch, daran etwas zu ändern, hegen die Verantwortlichen im Rathaus seit Langem.