5 Mit der Sportwagenstudie Vision One-Eleven will Mercedes-Benz an ein legendäres Modell aus den 1970er-Jahren anknüpfen. Foto: Mercedes-Benz AG

Mit dem Prototypen Vision One-Eleven verbindet Mercedes-Benz die Zukunft des Unternehmens mit seiner Historie. Angetrieben von einem kraftvollen Elektromotor erinnert der Sportwagen an den legendären C 111 von 1970.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Großer Auftritt für einen besonders flachen Sportwagen. In seinem kalifornischen Designcenter Carlsbad hat Mercedes-Benz jetzt seine schon länger erwartete Studie namens Vision One-Eleven vorgestellt. Dieser Testbolide ist in einem knalligem Orange um die Ecke in Richtung Showbühne gebogen.