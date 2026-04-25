Vision des neun Hockey-Trainers: Wie der HTC Stuttgarter Kickers die Nummer drei in Baden-Württemberg werden soll

Tin Matkovic, Cheftrainer des HTC Stuttgarter Kickers, will beim Hockey-Zweitligisten neben sportlichem Erfolg auch die Strukturen stärken.
Tin Matkovic bezeichnet sich selbst als „Hockey-Nerd“ und den Sport als sein Leben. Deshalb ist es für den Trainer des Zweitligisten HTC Stuttgarter Kickers völlig normal, mehrere Positionen innezuhaben. Neben seiner Tätigkeit als Männercoach an der Hohen Eiche und Assistenztrainer bei der polnischen Nationalmannschaft hat der 37-Jährige im Winter zusätzlich den vakanten Trainerposten der Regionalliga-Frauen beim Stuttgarter Hockeyclub übernommen. Die aktuelle Situation stellt den Familienvater aber auch vor Herausforderungen. „Das ist schon sehr viel momentan“, gesteht Matkovic. Geplant ist die aktuelle Lösung bis zum Sommer. „Mal schauen, was dann passiert“, sagt der Coach.