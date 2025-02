Vision Board enthüllt: Was plant Herzogin Meghan für As Ever?

Herzogin Meghan hat auf Instagram eine Art Vision Board geteilt. Darin sind zahlreiche Hinweise versteckt, unter anderem auf die ersten Produkte ihrer neuen Lifestyle-Marke "As Ever" und eine mögliche Hommage an Ehemann Prinz Harry.

Schon bald soll Herzogin Meghans (43) neue Lifestyle-Marke "As Ever" mit den ersten Produkten an den Start gehen. Nun teilte die Ehefrau von Prinz Harry (40) ihr Visionboard auf Instagram und gewährt offenbar einen Einblick in ihre Ziele für dieses Jahr. "Von der Erinnerungsspur zu den Erinnerungen, die ich heute erschaffe...", schrieb die 43-Jährige dazu. In dem Post finden sich zahlreiche versteckte Hinweise.

Eines der vielen Elemente auf dem Visionboard ist etwas, das an ein Menü erinnert, in Meghans charakteristischer Kalligrafie mit schwarzer Tinte auf weißes Papier geschrieben. "Frische Eier vom Bauernhof, Karotten auf zwei Arten, süße Leckereien", heißt es darauf. Etwas darunter befindet sich ein Schwarz-Weiß Bild von Meghan mit Alice Waters - einer Pionierin der Farm-to-Table-Bewegung, die auch in ihrer neuen Netflix-Show "With Love, Meghan" (ab 4. März beim Streamingdienst) zu sehen ist.

"As Ever"-Logo soll Tribut an Prinz Harry sein

Daneben befindet sich ein Stück Stoff, in das das Logo ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" eingewebt ist. Am Dienstag gab Meghan bekannt, dass sie das Unternehmen von "American Riviera Orchard" in "As Ever" umbenennen würde und veröffentlichte eine neue Website. Laut dem Magazin "People" soll das Logo ein Tribut an Ehemann Harry sein: Zu sehen ist eine Palme, die für das Haus des Herzogs und der Herzogin von Sussex in Kalifornien stehen soll, sowie zwei Kolibris - laut einem Insider der Lieblingsvogel von Prinz Harry.

Ebenfalls zu sehen auf dem Vision Board ist eine Collage aus Bildern, darunter Fotos von Blumen und Gärten sowie ein Foto von Meghan mit ihrem verstorbenen Hund Guy, dessen Tod Meghan Anfang Januar auf Instagram bekannt gab.

Wird das ihr erstes Produkt?

Daneben sind "As Ever"-Etiketten für Himbeermarmelade angepinnt, die einen Vorgeschmack auf eines ihrer ersten Produkte geben könnten. Ein Glas Himbeermarmelade ist auch im ersten Instagram-Post von "As Ever" zu sehen. Dass es sich bei ihren ersten Produkten um Fruchtkonserven handeln würde, hat Meghan bereits angekündigt. Aber es werde noch weitere Produkte geben.

Das Vision Board enthält zudem Hommagen an ihre Kinder, unter anderem ein Foto eines Pfannkuchens mit Gesicht und einen selbstgebastelten grünen Stern mit Sohn Prinz Archies (5) Namen. Eine Illustration zeigt Meghan und Harry beim Spaziergang mit dem verstorbenen Hund Guy, zudem ist ein altes Foto von Meghan, offenbar aus der Zeit, als sie noch nicht mit Harry verheiratet war, angepinnt.

Dazu hängen einige inspirierende Zitate an der Wand, etwa wie: "Bleib in der Nähe von Menschen, die sich wie Sonnenschein anfühlen" oder "Ich will dir das Ende nicht verraten, aber alles wird gut".