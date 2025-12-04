Visaerteilung: Deutschland muss Ex-Richter aus Afghanistan aufnehmen

Ein hochrangiger ehemaliger Richter und seine Familie mit Aufnahmezusage versuchen seit Jahren, nach Deutschland zu kommen. Nun gibt es eine höchstrichterliche Entscheidung aus Karlsruhe.
Karlsruhe - Das Bundesverfassungsgericht hat Deutschland verpflichtet, einem afghanischem Ex-Richter und seiner Familie Einreisevisa zu erteilen. Die Vergabe habe "umgehend" zu erfolgen, heißt es in einem heute veröffentlichten Beschluss des Zweiten Senats. Die 3. Kammer verwies die Sache auch nicht an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zurück, das als Vorinstanz mit dem Fall beschäftigt war. Die Karlsruher Richterinnen und Richter begründeten dies mit der "besonderen Dringlichkeit" und der "Besonderheit" des Falles.