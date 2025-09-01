Visa-Streit: Trump verstößt wieder gegen die Spielregeln

1 Das UN-Gebäude in New York kann nur mit US-Visum erreicht werden. Foto: dpa/Sven Hoppe

Das Einkassieren von Visa für UN-Besucher aus Palästina ist ein Affront, kommentiert Christian Gottschalk. Was sich Donald Trump davon erhofft, wird nicht eintreten.











Man muss sich das nur einmal vorstellen. Eine internationale Organisation hat ihren Sitz irgendwo in Moskau oder in Peking. Delegierte aus dem Ausland wollen dort auftreten. Doch Russland oder China verweigern die Einreise. Der Aufschrei wäre gewaltig – und das zu Recht. Deswegen ist es richtig, dass die EU und andere Staaten jetzt lautstark protestieren, dass sich dieses Szenario realisiert – nicht in Moskau oder Peking, sondern in New York. Donald Trump ist dagegen, dass Palästina als eigener Staat anerkannt wird. Dafür gibt es Argumente. Den Palästinensern das Visum zu verweigern, wenn diese vor der Weltvertretung auftreten wollen und bereits erteilte Visa zu widerrufen, ist ein Affront. Wieder einmal einer.