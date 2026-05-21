Viruserkrankung: Familie des Ebola-Patienten nun auch in Berlin

1 Die Familie des Ebola-Patienten wurde auch in die Berliner Charité gebracht. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Ein US-Bürger, der sich im Kongo mit dem Ebola-Virus angesteckt hat, wird in einer Isolierstation in Berlin behandelt. Seine engsten Angehörigen sind jetzt ebenfalls dort.











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Berlin - Nach der Aufnahme eines Ebola-Patienten in der Berliner Charité ist auch die Familie des US-Amerikaners nachgekommen. Seine Ehefrau und vier Kinder wurden ebenfalls in der Sonderisolierstation des Universitätsklinikums aufgenommen, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Hintergrund war ein entsprechendes Hilfeersuchen der US-Behörden.