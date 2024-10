Virusbekämpfung: Kongo beginnt mit Mpox-Impfungen

1 Die Zahl der Mpox-Fälle nimmt in mehreren afrikanischen Ländern weiter zu (Archivbild). Foto: Moses Sawasawa/AP/dpa

Dem Virus sind in dem Land schon Hunderte Menschen zum Opfer gefallen. Nun haben im Kongo Impfungen begonnen - zunächst für bestimmte Berufsgruppen.











Kinshasa - In der Demokratischen Republik Kongo (DRK) werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Samstag Menschen gegen das tödliche Mpox-Virus geimpft. Die Impfaktion begann demnach in der östlichen Provinz Nord-Kivu und soll vorrangig Gesundheitspersonal, Ersthelfer und die am stärksten gefährdeten Personen erreichen. Dann solle sie auf andere Gebiete ausgedehnt werden.