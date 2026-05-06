Virus-Gefahr?: So viele Hantavirus-Fälle gibt es in Stuttgart

Die Zahl der Hantavirus-Erkrankungen in Stuttgart schwankt. Woran das liegt, erklärt das Gesundheitsamt. Es gibt auch Tipps, wie man sich am besten schützt.
Hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit: Eigentlich sind das Symptome für eine Grippe. Manchmal, vor allem im Sommer, kann aber auch eine Infektion mit dem Hantavirus dahinter stecken. Derzeit sorgt ein Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff für Aufsehen. Auch im Raum Stuttgart, der als sogenannter Hotspot für das Virus gilt, infizieren sich immer mal wieder Menschen mit dem Hantavirus, das meist von Mäusen und Ratten übertragen wird.