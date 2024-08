Virus: Blauzungenkrankheit: Erster Fall in Bayern bestätigt

1 Die Behörde empfiehlt Haltern, Tiere gegen die Krankheit impfen zu lassen. (Symbolbild) Foto: dpa/Ralf Roeger

Die Blauzungenkrankheit ist für Wiederkäuer wie Schafe, Rinder und Ziegen gefährlich. Für Menschen ist sie dagegen harmlos. Nun hat die Seuche auch Bayern erreicht.











Nun ist auch in Bayern erstmals die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit nachgewiesen worden. Bayern galt bisher als letztes Bundesland als seuchenfrei, wie das Umweltministerium in München am Abend mitteilte. Bei Schafen aus einem Betrieb in Aschaffenburg wurde der Ausbruch der Blauzungenkrankheit aber nun amtlich bestätigt, hieß es aus dem Ministerium.