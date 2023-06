25 Viel Grün, kaum Verkehr und Pferde auf Pflastersteinen – das ist die Unterländer Straße in Stuttgart 1942. In der Bildergalerie spazieren wir sie einmal entlang. Foto: Stadtarchiv Stuttgart/101-FN250-9133

1942 machte die Unterländer Straße in Zuffenhausen einen ganz anderen Eindruck als heute. Beim virtuellen Spaziergang gibt es viel zu entdecken – zum Beispiel seltsame weiße Streifen an den Bäumen.









In der Unterländer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen gibt es viel zu sehen – das stimmt heute genauso wie vor 80 Jahren. Für diesen Artikel begeben wir uns ins Jahr 1942, als die Straße so wie fast das ganze Stadtgebiet fotografiert wurde; den 12 000 Bilder umfassenden Bestand werten wir seit 2020 mit unserem Projekt „Stuttgart 1942“ aus.