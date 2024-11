Ein weiterer Termin in Prinz Harrys Kalender, den er offenbar ohne Ehefrau Meghan wahrnehmen wird: Der Royal wird im Dezember eine virtuelle Weihnachtsfeier abhalten.

Prinz Harry (40) wird am 10. Dezember der Star eines weihnachtlichen Events sein. Laut "People" wird er einen Videocall mit Mitgliedern von Scotty's Little Soldiers abhalten. Der "Daily Express" berichtete zuvor über die Aktion der Wohltätigkeitsorganisation.

Demnach will die Organisation, die Kinder unterstützt, die einen Elternteil in der britischen Armee verloren haben, so viele Mitglieder wie möglich durch das virtuelle Event erreichen. Prinz Harry engagiert sich seit 2017 für die 2010 gegründete Wohltätigkeitsorganisation und fungiert als ihr globaler Botschafter.

In einer schweren Zeit Freude bereiten

Mit der Aktion möchte der Royal ein frohes Weihnachtsfest wünschen und sein Verständnis dafür zeigen, "dass die Weihnachtszeit für unsere Mitglieder schwierig sein kann, und möchte ihnen sagen, dass er an sie denkt", soll die Organisation laut "Daily Express" ihren Mitgliedern mitgeteilt haben.

Fünf Mitglieder hätten zudem die Möglichkeit, mit Prinz Harry in dem Videocall direkt zu sprechen. So könnten diese ihn "besser kennenlernen und herausfinden, wie Weihnachten für einen Prinzen ist". Wie weiter berichtet wird, soll Harry den Termin ohne Ehefrau Herzogin Meghan (43) wahrnehmen.

Prinz Harry absolvierte zuletzt alleine einige Auftritte auf seiner Promo-Tour für die Invictus Games in Kanada. In dem Land soll nächstes Jahr erneut das internationale Multisport-Event für verwundete, kranke und verletzte Soldaten und Soldatinnen stattfinden. Für das Turnier, das vom 8. bis 16. Februar in Vancouver und Whistler geplant ist, warb Harry unter anderem bei einem Auftritt im Football-Stadion oder besuchte Grundschulkinder und spielte mit ihnen eine Partie Sitzvolleyball.