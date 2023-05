Virtual-Reality-Programm in Remseck

5 Schäden in der Stadt melden, seine Meinung zu aktuellen Themen kundtun: Das macht die neue, kostenlose App der Stadt Remseck möglich. Foto: Ivan Kruk/Adobe Stock, Screenshots: Stadt Remseck (3), StZN

In einer neuen App der Stadt Remseck können Bauprojekte besichtigt werden, die es noch gar nicht gibt – dreidimensional und in voller Größe. Das Rathaus will damit auch die politische Stimmung beeinflussen. Doch das Programm kann noch mehr.









Remseck - Die neue Westrandbrücke über den Neckar in Remseck ist eines der umstrittensten Verkehrsprojekte im Kreis – und das, obwohl noch völlig unklar ist, ob sie überhaupt jemals gebaut wird. Trotzdem könnten sie viele Rems-ecker bald in voller Pracht vor Augen haben – in digitaler Form nämlich.