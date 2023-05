19 Wehmut: Das ziemlich bunte Szenelokal Super Popular Sanchez gibt es nicht mehr – Heiko Stachel hat es rechtzeitig vor dem Verschwinden fotografiert. Foto: Heiko Stachel

Vom alten Bad Berg bis zum Tonstudio: Heiko Stachel fotografiert Stuttgarter Bauten und Räume, kurz bevor sie verschwinden. Mittels Virtual-Reality-Technik sind seine 360-Grad-Aufnahmen jetzt in der spektakulären Ausstellung „VRgangene Orte“ im Stadtpalais wieder zu erleben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für „Bergianerinnen und Bergianer“ dürfte es ein glückselig machendes Déjá-vu sein: Sie müssen nur im Stadtpalais in der Ausstellung „VRgangene Orte“ eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen – und schon stehen sie wieder in einer der hölzernen Original-Außenkabine des alten Stuttgarter Bad Berg. Genauso können sie in der spektakulären 360-Grad-Inszenierung an den Schließfächern entlang durch die Umkleiden flanieren, um sich dann dem Mineralwasser-Becken und den gelben Liegestühlen zu nähern. „Der Charme der 1950er Jahre schmeichelt überall“, kommentiert Heiko Stachel auf der Tonspur.