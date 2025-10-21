Virginia Giuffres verzweifelte Memoiren - verliert Andrew den Prinzentitel?

Es ist der wohl größte Skandal für die britische Königsfamilie der Neuzeit. Und die Memoiren von Virginia Giuffre gießen neues Öl ins Feuer und belasten Prinz Andrew weiter schwer.
Nachdem Prinz Andrew (65) am 17. Oktober den Verzicht seines Herzogtitels erklärt hat, liefern die am 21. Oktober erscheinenden, posthum veröffentlichten Memoiren von Virginia Giuffre (1983-2025) weitere brisante Anschuldigungen gegen den Bruder von König Charles III. (76). Giuffre warf Prinz Andrew bis zu ihrem Tod vor, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. "Nobody's Girl" enthält nun detaillierte Beschreibungen über den angeblichen Missbrauch und intime Vorlieben des Royals.