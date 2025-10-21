Virginia Giuffres verzweifelte Memoiren - verliert Andrew den Prinzentitel?

Es ist der wohl größte Skandal für die britische Königsfamilie der Neuzeit. Und die Memoiren von Virginia Giuffre gießen neues Öl ins Feuer und belasten Prinz Andrew weiter schwer.

Nachdem Prinz Andrew (65) am 17. Oktober den Verzicht seines Herzogtitels erklärt hat, liefern die am 21. Oktober erscheinenden, posthum veröffentlichten Memoiren von Virginia Giuffre (1983-2025) weitere brisante Anschuldigungen gegen den Bruder von König Charles III. (76). Giuffre warf Prinz Andrew bis zu ihrem Tod vor, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. "Nobody's Girl" enthält nun detaillierte Beschreibungen über den angeblichen Missbrauch und intime Vorlieben des Royals.

Pikante Schilderungen über Prinz Andrew In ihren Memoiren behauptet Virginia Giuffre, sie habe dreimal Sex mit Prinz Andrew gehabt, wie unter anderem "The Guardian" in Vorabauszügen berichtete. Dabei sei sie zum Teil noch minderjährig gewesen. Giuffre, die im April durch Suizid verstarb, schreibt: "Er war recht freundlich, aber dennoch anspruchsvoll - als ob er glaubte, Sex mit mir sei sein Geburtsrecht."

Das erste arrangierte Treffen habe in London, in Ghislaine Maxwells (63) Apartment, stattgefunden. Zunächst hätten sie gemeinsam gebadet, Andrew schien es jedoch "eilig mit dem Sex zu haben - er wollte unbedingt ins Bett". Dann schildert sie auch noch den angeblichen Fuß-Fetisch des Royals. Das dritte Mal habe auf Jeffrey Epsteins (1953-2019) Insel stattgefunden, als Teil einer "Orgie", wie sie es nennt.

Prinz Andrew, der 2022 eine finanzielle Einigung mit Virginia Giuffre erzielte, hat wiederholt jegliches Fehlverhalten bestritten. Im Jahr 2019 sagte er gegenüber "BBC Newsnight", er könne sich "überhaupt nicht" an ein Treffen mit ihr erinnern und sie hätten "niemals irgendeine Art von sexuellem Kontakt" gehabt. Britischen Medien zufolge soll er mehrere Millionen Pfund gezahlt haben, um einen Rechtsstreit außergerichtlich beizulegen.

Könnte Andrew auch noch seinen Prinzentitel verlieren?

Das Buch, das von der Autorin und Journalistin Amy Wallace mitverfasst und vor Giuffres Suizid im April fertiggestellt wurde, setzt nun aber Andrew, den Buckingham-Palast und die britische Politik unter Druck. Denn Kritikern ist der freiwillige Verzicht Andrews auf den Herzogtitel nicht genug. Die unabhängige Parlamentarierin Rachael Maskell reichte einen Gesetzesvorschlag ein, damit der König oder das Parlament ihm den Titel als Herzog entziehen könnten. Und der Bruder von Virginia Giuffre forderte König Charles auf, Andrew den Prinzentitel zu entziehen. (spot)