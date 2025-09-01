Virales Video: Mann schnappt jungem Tennis-Fan Kappe seines Idols weg

Bei den US-Open greift sich ein Unbekannter die Kappe von Polens Tennisspieler Majchrzak, die dieser gerade einem jungen Fan hinhält. Doch dank des Internets klärt sich der Fall auf.
New York - Ein Video, das zeigt, wie ein Mann bei den US-Open einem jungen Tennis-Fan die Kappe seines Idols vor der Nase wegschnappt, hat über das Wochenende für Millionen Klicks im Internet gesorgt. Inzwischen hat der polnische Tennisspieler Kamil Majchrzak den Jungen wiedergetroffen – und ihm eine andere Mütze geschenkt, wie der US-Sender CNN berichtete. Über den Unbekannten heißt es im Netz inzwischen, er sei ein polnischer Unternehmer.