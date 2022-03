1 Der Auftritt eines Mädchens in einem Bunker während des Krieges in der Ukraine bewegt die Menschen im Netz (Archivbild). Foto: dpa/Victor

„Let it Go“ im Luftschutzbunker: Ein kleines Mädchen aus der Ukraine hat mit ihrem Auftritt während des Krieges mehrere Millionen Menschen bewegt.















Link kopiert

Stuttgart - Ein kleines Mädchen hat mit ihrem Auftritt in einem Luftschutzbunker in der Ukraine weltweit Millionen von Menschen bewegt. In einem Videoclip, der zurzeit im Netz kursiert, singt das Mädchen mit dem Namen Amelia den Titelsong „Let it Go“ aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“.

Das Video soll am vergangenen Donnerstag in einem Bunker in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgezeichnet worden sein. Die Aufnahmen zeigen Menschen, die sich während der Invasion der russischen Streitkräfte in einem Bunker verschanzt haben sollen, um sich vor Luftangriffen in Sicherheit zu bringen. Offiziell bestätigt ist die Herkunft des Videos nicht.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Ukraine-Newsblog – Russland droht mit Gaslieferstopp

Die Nutzerin Marta Smekhova hatte das Video bei Facebook hochgeladen. Sie schreibt dazu: „Gut gemacht, Amelia!“ Sie habe die Mutter zunächst um Erlaubnis gefragt, ob sie die Aufnahme ins Netz stellen dürfe. Das Mädchen habe ihr vor dem Auftritt im Bunker gesagt, dass es ihr Traum sein, einmal auf einer großen Bühne vor Publikum zu singen.

Das Originalvideo bei Facebook war bis Dienstagmorgen mehr als 120.000 Mal geteilt und mehr als 100.000 Mal mit „Gefällt mir“ markiert worden. Zudem kursieren zahlreiche Kopien des Clips, die in sozialen Netzwerken verbreitet werden.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter hat unter anderem die US-amerikanische Sängerin Idina Menzel den Auftritt mit ihren Followern geteilt. Menzel leiht Hauptfigur Elsa die Stimme im englischen Original und singt darin unter anderem das Lied „Let it Go“. „Wir sehen dich. Wir sehen dich wirklich“, schreibt Menzel dazu. Das von ihr geteilte Twitter-Video ist bereits mehr als zwölf Millionen Mal abgespielt worden.

Amelia singt das Lied übrigens nicht auf ukrainisch, sondern in der Sprache des Landes, das die Ukraine angreift: auf russisch.