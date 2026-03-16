Viraler Trend um Milchprodukt: „Wenn ich bestelle, kommt halt nichts“ – Skyr auch in Stuttgart knapp

Ob Skyr-Käsekuchen oder Skyr mit Energydrink – Rezepte rund um das cremige Milchprodukt liegen in den Sozialen Medien im Trend. Die gestiegene Nachfrage zeigt sich auch in Stuttgart.
So richtig verstehen könne sie es nicht, sagt Miriam Heim. „Skyr gibt es ja schon lang“, fügt die Mitarbeiterin der Kaufland-Filiale in Stuttgart-Vaihingen hinzu. Und doch hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten ein ausgewachsener Social-Media-Hype um das quarkähnliche Milcherzeugnis entwickelt. Rezepte mit Skyr als Hauptzutat liegen auf Plattformen wie Tiktok oder Instagram schwer im Trend. Beispiele gefällig? Ein ungebackener Skyr-Käsekuchen oder der „Skyr-Energy-Mix“, eine Mischung aus Skyr und – kein Witz – Energydrink.