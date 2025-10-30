Vor zehn Jahren spielte Amy Schumer Kim Kardashian einen Streich auf dem roten Teppich. Nun gab es eine Wiederholung des viralen Moments.

Amy Schumer (44) und Kim Kardashian (45) machen sich nach zehn Jahren über einen gemeinsamen viralen Moment lustig. Schumer hatte Kardashian und ihrem damaligen Ehemann Kanye West (48) bei der "Time 100 Gala" 2015 einen Streich gespielt. Das Paar posierte dort auf dem roten Teppich, als Amy Schumer so tat, als würde sie stolpern und vor ihnen hinfallen. Damals hat sich Kim Kardashian Medienberichten zufolge davon nicht beeindrucken lassen.

Zehn Jahre später fällt Amy Schumer erneut Jetzt, ein Jahrzehnt später, hat Kim Kardashian offenbar mehr Spaß an der Sache. Bei einer Vorführung von "All's Fair" in New York City lächelte die 45-Jährige breit auf dem roten Teppich, während Amy Schumer erneut vortäuscht, vor dem Reality-Star zu fallen.

Schumer postete das Foto dazu auf ihrem Instagram-Account und feierte damit die neue Serie, in der Kim Kardashian zu sehen ist. "All's Fair sieht fantastisch aus! Ich liebe dich @kimkardashian", fügte sie zu dem Foto hinzu, auf dem sie vor Kardashian auf dem roten Teppich liegt. Diese antwortete in den Kommentaren: "Ich liebe dich!"

Darum geht es in der neuen Serie "All's Fair"

Neben Kim Kardashian, die immer wieder Ausflüge in die Schauspielwelt macht, waren dem "People"-Magazin zufolge auch ihre "All's Fair"-Co-Stars Naomi Watts (57), Niecy Nash-Betts (55), Sarah Paulson (50) und Teyana Taylor (34) bei der Vorführung der TV-Show in New York City dabei. Die Serie von Ryan Murphy (59) erzählt die Geschichte einer Gruppe hochqualifizierter Scheidungsanwältinnen, die ihre von Männern dominierte Kanzlei verlassen haben, um ihre eigene zu eröffnen. Ihr Ziel: Frauen dabei zu helfen, ihre Ehemänner in komplizierten Scheidungsverfahren zu besiegen. Doch der Zusammenhalt unter den Kolleginnen wird auf eine harte Probe gestellt. Die Serie läuft hierzulande ab dem 4. November auf Disney+.