Vor zehn Jahren spielte Amy Schumer Kim Kardashian einen Streich auf dem roten Teppich. Nun gab es eine Wiederholung des viralen Moments.
Amy Schumer (44) und Kim Kardashian (45) machen sich nach zehn Jahren über einen gemeinsamen viralen Moment lustig. Schumer hatte Kardashian und ihrem damaligen Ehemann Kanye West (48) bei der "Time 100 Gala" 2015 einen Streich gespielt. Das Paar posierte dort auf dem roten Teppich, als Amy Schumer so tat, als würde sie stolpern und vor ihnen hinfallen. Damals hat sich Kim Kardashian Medienberichten zufolge davon nicht beeindrucken lassen.