Viraler Affe aus Japan: Ungebetene Gäste beim Affen Punch – Polizei nimmt zwei US-Bürger fest
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Der Affe Punch ging mit seinem Kuscheltier im Netz viral (Archivbild). Foto: IMAGO/Anadolu Agency/IMAGO/David Mareuil

Ein 24-Jähriger klettert über den Zaun vor dem Gehege des Affen Punch, der vor wenigen Monaten im Internet viral ging. Die japanische Polizei verhaftet ihn und einen Begleiter.

Beim kleinen Affen Punch in einem japanischen Zoo hat die Polizei zwei ungebetene Gäste aus den USA festgenommen: Wie die Polizei am Montag mitteilte, war einer der beiden Männer, nach eigenen Angaben ein 24-jähriger Student, am Sonntag über einen Zaun vor dem Affengehege im Zoo von Ichikawa geklettert und in den Graben gesprungen. Sein Begleiter filmte die Aktion und gab nach der Festnahme an, ein 27-jähriger Sänger zu sein.

 

Die Männer kamen nicht in die Nähe der Tiere und wurden schnell von Zoowärtern gestoppt, wie ein Polizist aus Ichikawa der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Polizei legt ihnen Hausfriedensbruch zur Last, was die beiden bestreiten. Die zwei US-Bürger hatten den Angaben zufolge keine Ausweise dabei und nannten bei der Polizei zunächst falsche Namen.

Die traurige Geschichte vom kleinen Makaken Punch hat dem Zoo einen Besucheransturm beschert, darunter auch viele ausländische Touristen. Punch war nach seiner Geburt im Juli vergangenen Jahres von seiner Mutter verstoßen worden. Im Winter gingen Bilder von ihm viral, auf denen er einen Plüschaffen als Mutterersatz mit sich herumschleppte. Punch hat seitdem eine treue Fangemeinde im Internet unter dem Hashtag #HangInTherePunch (etwa: Lass dich nicht unterkriegen, Punch!).

 